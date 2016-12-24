قاض يناقش دكتوراه عن "مركز الثقة في عمليات الائتمان البنكي"

تاريخ الإضافة: الأحد, 29 أيار 2016 15:43

القاضي والباحث أحمد البدوي محمد اللوه خلال نقاش الأطروحة في جامعة القاضي عياض بمراكشالأخبار (نواكشوط) – ناقش القاضي والباحث الموريتاني أحمد البدوي محمد يحيى اللوه أطروحة دكتوراه تحت عنوان "مركز الثقة في عمليات الائتمان البنكي"، وذلك في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش المغربية.

وتكونت لجنة نقاش الأطروحة، من الأساتذة:

- د/ بوعبيد عباسي - أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض مشرفا ورئيسا.

- د/ رياض فخري - أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق باسطات / سفير المملكة المغربية بالسودان مقررا وعضوا.

- د/ محمد الأطرش - أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض مقررا وعضوا.

- د/ حسن زرداني - أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض عضوا

وقد أشادت لجنة النقاش بالأطروحة، مبدين ملاحظاتهم عليها، وفي نهاية النقاش تمت المداولة بين أعضاء اللجنة حيث قرروا منح الباحث شهادة الدكتوراه بميزة "مشرف جدا".

وحضر النقاش عدد من أساتذة الكلية، وجمهور من الطلبة الموريتانيين والمغاربة.