أطروحة عن "المدرسة العصرية والحراك الاجتماعي في أوساط مجتمع البيظان"

تاريخ الإضافة: الخميس, 02 حزيران/يونيو 2016 21:21

لجنة نقاش الأطروحة مع الباحث الذي أعدها الأخبار (نواكشوط) – ناقش الباحث الموريتاني سيد أحمد ولد ارزيزيم أطروحة دكتوراه حملت عنوان: "المدرسة العصرية والحراك الاجتماعي في أوساط مجتمع البيظان"، وذلك في جامعة "كاستن بيرجي" بمدينة سينلوي السنغالية.

وأشادت لجنة النقاش بالأطروحة، ووصفتها بـ"بالإضافة الكبيرة للمكتبة الموريتانية والسنغالية على السواء"، معتبرة أن موضوع البحث لم يتناول من قبل الباحثين.

وقد منحت اللجنة للباحث ولد ارزيزيم في نهاية نقاشه ميزة "مشرف جدا".