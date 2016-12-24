طلبة موريتانيا بالمغرب يطالبون بعقد الاجتماع الثاني للجنة المنح

تاريخ الإضافة: الخميس, 09 حزيران/يونيو 2016 00:27

الأمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين بالمغرب فرع "فاس" محمد كونينالأخبار (نواكشوط) - طالب الأمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين بالمغرب فرع "فاس" محمد كونين بالإسراع في عقد الاجتماع الثاني للجنة المنح، منددا بما وصفها بالمواعيد العرقوبية والأعذار الواهية التي تنتهجها الوزارة الوصية ومحاولاتها الالتفاف علي منح الطلاب حسب قوله.

وأثنى الأمين العام في حفل أقيم مساء الأحد05/06/2016 بمناسبة اختتام السنة الدراسية بقاعة لسان الدين الخطيب تحت شعار "ويستمر العطاء..." بتعامل الطلبة "الممتاز مع الاتحاد، ومد يدي العون له كلما احتاج لذلك".

أما الأمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب فرع مكناس فثمن جهود مكتب فاس في خدمة الطلاب وأشاد بالتعاون الايجابي الذي جمع المكتبين.

وتخللت الحفل إلقاءات شعرية فصيحة وشعبية، كما تابع الحضور عرضا مسرحيا تناول علاج بعض الإشكالات المطروحة بإلحاح في الساحة الطلابية وكذا الوطنية قبل تقديم تكريم لبعض الطلبة المتفوقين إضافة إلى الطلبة الذين كانت لهم أدوار في خدمة القضية الطلابية.