أطروحة جديدة عن الكتابة النسائية الصحفية بموريتانيا

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 13 تموز/يوليو 2016 12:21

الأخبار (نواكشوط) حصل الباحث الموريتاني سيدي ولد بيادة على ميزة مشرف جدا بعد نقاشه لأطروحة جامعية حول الكتابة النسائية الصحفية في المغرب و موريتانيا 1960-2008 "دراسة مقارنة"، وذلك بكلية الآداب و العلوم الانسانية بمكناس بالمملكة المغربية.

 

وقد تناول الباحث بالبحث و التمحيص جدلية الأدب النسوي و ما تقتضيه من مناقشة لمختلف الرؤى حول الكتابة النسائية بشكل عام و الصحفية بشكل أخص.

 

وقد تناولت الاطروحة بحثا ميدانيا معمقا لدراسة مضمون ثمانية اعداد من مجلات : عائشة المغربية و نساء من المغرب مقارنة بمجلة مرآة المجتمع و مجلة الموريتانية وذلك بمعدل عددين من كل مجلة.

 

وقد توصل الباحث لعدة نتائج و توصيات اعتبرتها جهة النقاش إضافة جديدة و جيدة للساحة المعرفية

 

يذكر ان الباحث يعمل مستشارا مكلفا بالاتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة بموريتانيا


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