الطلاب الموريتانيون بتونس يعتصمون طلبا للمنحة

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 19 تموز/يوليو 2016 15:57

الأخبار (نواكشوط) قرر الطلاب الموريتانيون بتونس الدخول في "اعتصام مفتوح لا ينفك إلا بصرف المنحة"، مشيرين إلى أنهم سيتخذون "من السفارة مسكنا لهم بعد أن فقدوا المسكن، لضيق ذات اليد".

وندد الطلاب في بيان أصدروه اليوم وتوصلت الأخبار لنسخة منه بسياسة وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم التي وصفوها بـ"الفاشلة والقائمة على المماطلة والتقاعس عن كل ما من شأنه خدمة أصحاب التعليم العالي والبحث العلمي".

وحمل البيان "المسؤولين في الوزارة كل ما يمكن أن ينجر عن المعاناة الخطيرة التي يكابدها الطلبة في الخارج بعيدا عن ذويهم.. والفضيحة الدبلوماسية، المتمثلة في اطلاع التونسيين (وغيرهم) مرات عديدة في فترة وجيزة على الحالة المأساوية للطلبة الموريتانيين الذين يرونهم في حالة مزرية جدا ومثيرة للشفقة".