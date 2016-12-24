الجالية الموريتانية تشيد بمشاركة أمير الكويت في القمة

تاريخ الإضافة: الخميس, 28 تموز/يوليو 2016 13:17

الأخبار (نواكشوط) قالت الجالية الموريتانية في الكويت، إن حضور أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للقمة العربية في نواكشوط "يعد رسالة رمزية نضاحة بالمودة والتقدير، تلقى الموريتانيون مضمونها الرمزي بفرح كبير".

وقال بيان للجالية، إن الموريتانيين "احتفوا بأمير الكويت حفاوة بالغة رسمية وشعبية، أعربت مختلف وسائل التعبير عنها، وتفنن أبناء المنارة والرباط في الإفصاح عنها، حتى كان الحدث الأكثر بروزا في تضاعيف أحداث قمة نواكشوط".

وأضاف البيان: "كأن هذا الحضور جاء ليكشف الستار عن تاريخ طويل من الود العميق بين الكويت وموريتانيا، وهو ود واقعه أكبر وترجمته الواقعية أسمى من صداه الإعلامي وألقه الإشهاري، لكن هذه المناسبة جاءت لتكون فرصة للجميع لكي يعرفوا حجم تلك العلاقة، وليعرفوا على وجه الخصوص حجم الأيادي البيضاء التي اصطنعتها دولة الكويت لدى موريتانيا دون من ولا أذى، تخبر عن ذالك المشاريع الحيوية العملاقة التي مولتها الكويت وما زالت تمولها، كطريق الأمل، ومشروع آفطوط الساحلي، وغير ذالك".

وخلص البيان للقول:" لقد مثل إصرار دولة الكويت على الحضور السامي لقمة انواكشوط بأبعاده الرمزية فرصة سانحة لرفع مستوى العلاقة بين البلدين إلى مستوى وجداني بعدما استقبل الشارع الموريتاني رسالة الكويت بدلالاتها الأخوية العميقة بأحسن القبول، وشعر من خلالها بأن للكويت يدا لم تنل حظها من الشكر، وهذه لحظتها المناسبة، فتدفق الشكر والعرفان عبر مبادرة شكر سمو أمير دولة الكويت التي تتفاعل هذه الأيام عبر الفضاء التواصلي الموريتاني".