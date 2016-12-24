مبادرة للجالية بالسعودية تقدم عشاء لحجاج موريتانيا

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 14 أيلول/سبتمبر 2016 19:01

االأخبار (نواكشوط) وزعت مبادرة الجالية لخدمة الحجاج الموريتانيين وجبة عشاء للحجاج الموريتانيين في مخيمي البعثة الرسمية والوكالات.

وقال الناطق باسم المبادرة يحيى بن عابدين إن هذا العشاء يأتي هدية بسيطة وخدمة للحجاج من أبناء وطنهم المقيمين في المملكة وتعبيرا رمزيا عن الاحتضان وإحياء قيم الضيافة التي عرف بها الشناقطة

وأقامت مبادرة الجالية عدة أشطة دعوية وخدمية لصالح الحجاج الموريتانيين منذ وصولهم الأراضي المقدسة".