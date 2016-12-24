طلاب موريتانيا بتونس: الشرطة تحاصرنا بأمر من السفير

تاريخ الإضافة: الجمعة, 16 كانون1/ديسمبر 2016 16:57

طلبة موريتانيون داخل مباني السفارة الموريتانية في تونس طلبة موريتانيون داخل مباني السفارة الموريتانية في تونس الأخبار (نواكشوط) – اتهم طلاب موريتانيون السفير الموريتاني في تونس بطلب الشرطة التونسية لفرض حصار عليهم داخل مباني السفارة التي يعتصمون داخلها، ومنعهم من إدخال الطعام أو الشراب إليها.

 

وأكد الطلاب في إيجاز وصل الأخبار مضيهم في الاعتصام رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها في مكان الاعتصام، من جوع وعطش، رغم انخفاض درجات الحرارة.

 

واعتبر الطلاب أن نزول المطر من حين لآخر يزيد من معاناتهم، مؤكدين أنهم لا يريدونمن السفارة سوى إرسال ملفاتهم إلى وزارة التعليم العالي التونسية لتحيلها إلى الجامعات التي سبق وأن أعطت موافقات مبدئية للتسجيل، مستغربين رفض السفارة لذلك.

 


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