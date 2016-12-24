الشباب الموريتاني بفرنسا السفير وعد بتحقيق المطالب

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2013 18:26

ال الأخبار (نواكشوط) ـ قالت جمعية الشباب الموريتاني بفرنسا إن السفير الموريتاني بفرنسا محمد محمود ولد إبراهيم اخليل وعد في اجتماع عقدته معه يوم الجمعة 25/05/2013 بالعمل مع الجمعية من أجل تخصيص يوم في الأسبوع لإحصاء الطلبة المقيمين في باريس وضواحيها ويومين لزملائهم في الداخل.



كما وعد السفير ولد إبراهيم اخليل ببعث فريقين إلى كل من ألمانيا وإسبانيا بهدف إحصاء الجاليات هنالك و تحويل المطالب التي تخص مراجعة نظام المنح إلى الوزارة المعنية ومتابعتها.



وكانت جمعية الشباب الموريتاني بفرنسا قد اجتمعت مع السفير بحضور الملحق الثقافي محمد ولد محمد العبد بمبنى السفارة في باريس لتوصيل لائحة التظلمات والمطالب التي يعتبر تحقيقها لا غنى عنه بالنسبة للجالية الموريتانية في فرنسا والدول المجاورة لها حسب قول الجمعية.



وقد تمحورت المطالب حول مراجعة اتفاقيات التعاون الثقافي مع فرنسا ومراجعة معايير توزيع المنح الدراسية، من أجل توزيع الغلاف المالي المخصص لها كاملا وبعدالة، إضافة إلى مجموعة من الحلول من أجل تسهيل إحصاء المواطنين.