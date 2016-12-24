بنت عمّار تناقش أطرحتها للدكتوراه في مكناس

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2013 18:37

الأخبار (نواكشوط) ـ ناقشت الطالبة الباحثة تربة بنت عمّار، أمس الثلاثاء: 08/10/2013م أطروحتها لنيل مرتبة الدكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي إسماعيل في مدينة مكناس المغربية.



وقد تشكلت لجنة النقاش من الأساتذة:

- د.فؤاد محداد رئيسا

- د. عبد الناصر السباعي مشرفا ومقررا

- د.محمد السيسي عضوا

- د. حسن بوقسيمي عضوا

- د. عبد الوهاب الفلالي عضوا.



وبعد مداولات اللجنة تم منحُ الباحثة تربة بنت عمّار ميزة "مشرّف"، وإعلان استحقاقها لشهادة الدكتوراه.



يذكر أن موضوع أطروحة د.تربة بنت عمّار هو: "التصوف في بلاد شنقيط.. مرجعيته القرآنية ومناهجه التربوية خلال القرنين الهجريين الثاني عشر والثالث عشر: 18-19 م".