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بنت عمّار تناقش أطرحتها للدكتوراه في مكناس
- تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2013 18:37
الأخبار (نواكشوط) ـ ناقشت الطالبة الباحثة تربة بنت عمّار، أمس الثلاثاء: 08/10/2013م أطروحتها لنيل مرتبة الدكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي إسماعيل في مدينة مكناس المغربية.
وقد تشكلت لجنة النقاش من الأساتذة:
- د.فؤاد محداد رئيسا
- د. عبد الناصر السباعي مشرفا ومقررا
- د.محمد السيسي عضوا
- د. حسن بوقسيمي عضوا
- د. عبد الوهاب الفلالي عضوا.
وبعد مداولات اللجنة تم منحُ الباحثة تربة بنت عمّار ميزة "مشرّف"، وإعلان استحقاقها لشهادة الدكتوراه.
يذكر أن موضوع أطروحة د.تربة بنت عمّار هو: "التصوف في بلاد شنقيط.. مرجعيته القرآنية ومناهجه التربوية خلال القرنين الهجريين الثاني عشر والثالث عشر: 18-19 م".