الطلاب الموريتانيون بالجزائر ينتخبون لائحة التجديد والعمل

تاريخ الإضافة: الجمعة, 24 كانون2/يناير 2014 23:48

الأخبار (نواكشوط) ـ فازت لائحة التجديد والعمل بنسبة 61.14% من أصوات الطلاب الموريتانيين بالجزائر، وذلك في الشوط الثاني من الانتخابات الطلابية لتجديد المكتب التنفيذي المركزي. حيث تم فرز النتائج اليوم الجمعة 24-01-2014م، في العاصمة الجزائر بتنظيم وإشراف من المكتب السابق.

 

وقد حصلت لائحة الأمل المتجدد على نسبة 35.81%، فيما بلغت نسبة الحياد 3.05% من أصوات الناخبين.

 

ويتكون المكتب المركزي الجديد المنتخب من:

ـ الرئيس: د.محمد الأمين ولد ميارة

ـ نائب الرئيس: هنون ولد أبي

ـ الأمين العام: سيد محمد ولد البشير

ـ مسؤول المالية: سيد محمد ولد عالي

ـ مسؤول الثقافة: أحمد ولد أشكونة

ـ مسؤولة النساء: الكنتاوية منت محمد

 

وكان الشوط الأول من انتخابات الطلاب الموريتانيين بالجزائر قد شهد تنافس أربع لوائح لم تحصل أي منها على الأغلبية، مما استدعى تنظيم شوط ثان.

 


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