مكتب للجالية الموريتانية في سينسيناتي بأمريكا(صور)

تاريخ الإضافة: الأحد, 23 شباط/فبراير 2014 10:18

الأخبار(نواكشوط) أعلنت الجالية الموريتانية في سينسيناتي بالولايات المتحدة الأمريكية عن انتخاب مكتب جديد لها بعد اجتماع عقد في منطقة سينسيناتي الكبرى (سينسيناتي – شمال كينتاكي – انديانا)، بالولايات المتحدة الأمريكية الجالية الموريتانية في سنسيناتي .

و قد حضر عدد غفير من أبناء الجالية الموريتانية في هذه المنطقة إضافة إلى بعض الشخصيات الأمريكية المهتمة بالشأن الموريتاني.

وقال القائمون على الجمعية، إنها جمعية اجتماعية و ثقافية هدفها هو التعريف بالثقافة الموريتانية و خلق جو من التآخي والتقارب بين المجتمع الموريتاني و المجتمع الأمريكي.

ويأتي إنشاء هذه الجمعية من ضرورة توطيد و غرس الثقافة الموريتانية في ابناء الجالية الموريتانية الموجودين في هذ المنطقة.

وقد تم انتخاب المكتب التنفيذي من طرف الجمعية العمومية على النحو التالي:

- الرئيس : صيدو وان

- نائب الرئيس: الداه بن ابراهيم

- الأمين العام: الشيخ ولد الداه

- الأمين العام المساعد: مامادو تورى

- أمين الخزينة: سومارى تيجاني

- المسؤول الثقافي : هادي

- المسؤول الثقافي المساعد: ألفا ولد الشيخ ولد شماد

- مسؤول التقنيات الجديثة : محمد ولد عبد الجليل

- المقرر: سعدبوه ولد محمد