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مكتب للجالية الموريتانية في سينسيناتي بأمريكا(صور)
- تاريخ الإضافة: الأحد, 23 شباط/فبراير 2014 10:18
الأخبار(نواكشوط) أعلنت الجالية الموريتانية في سينسيناتي بالولايات المتحدة الأمريكية عن انتخاب مكتب جديد لها بعد اجتماع عقد في منطقة سينسيناتي الكبرى (سينسيناتي – شمال كينتاكي – انديانا)، بالولايات المتحدة الأمريكية الجالية الموريتانية في سنسيناتي .
و قد حضر عدد غفير من أبناء الجالية الموريتانية في هذه المنطقة إضافة إلى بعض الشخصيات الأمريكية المهتمة بالشأن الموريتاني.
وقال القائمون على الجمعية، إنها جمعية اجتماعية و ثقافية هدفها هو التعريف بالثقافة الموريتانية و خلق جو من التآخي والتقارب بين المجتمع الموريتاني و المجتمع الأمريكي.
ويأتي إنشاء هذه الجمعية من ضرورة توطيد و غرس الثقافة الموريتانية في ابناء الجالية الموريتانية الموجودين في هذ المنطقة.
وقد تم انتخاب المكتب التنفيذي من طرف الجمعية العمومية على النحو التالي:
- الرئيس : صيدو وان
- نائب الرئيس: الداه بن ابراهيم
- الأمين العام: الشيخ ولد الداه
- الأمين العام المساعد: مامادو تورى
- أمين الخزينة: سومارى تيجاني
- المسؤول الثقافي : هادي
- المسؤول الثقافي المساعد: ألفا ولد الشيخ ولد شماد
- مسؤول التقنيات الجديثة : محمد ولد عبد الجليل
- المقرر: سعدبوه ولد محمد