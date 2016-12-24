مكتب للجالية الموريتانية في سينسيناتي بأمريكا(صور)

تاريخ الإضافة: الأحد, 23 شباط/فبراير 2014 10:18

الأخبار(نواكشوط) أعلنت الجالية الموريتانية في سينسيناتي  بالولايات المتحدة الأمريكية عن انتخاب مكتب جديد لها بعد اجتماع عقد في منطقة سينسيناتي الكبرى (سينسيناتي – شمال كينتاكي – انديانا)، بالولايات المتحدة الأمريكية الجالية الموريتانية في سنسيناتي .

 

و قد حضر عدد غفير من أبناء الجالية الموريتانية في هذه المنطقة إضافة إلى بعض الشخصيات الأمريكية المهتمة بالشأن الموريتاني.

 

وقال القائمون على الجمعية، إنها جمعية اجتماعية و ثقافية هدفها هو التعريف بالثقافة الموريتانية و خلق جو من التآخي والتقارب بين المجتمع الموريتاني و المجتمع الأمريكي.

 

 ويأتي إنشاء هذه الجمعية من ضرورة توطيد و غرس الثقافة الموريتانية في ابناء الجالية الموريتانية الموجودين في هذ المنطقة.

 

وقد تم انتخاب المكتب التنفيذي من طرف الجمعية العمومية على النحو التالي:

-          الرئيس : صيدو وان

-          نائب الرئيس: الداه بن ابراهيم

-          الأمين العام: الشيخ ولد الداه

-          الأمين العام المساعد: مامادو تورى

-          أمين الخزينة: سومارى تيجاني

-          المسؤول الثقافي : هادي

-          المسؤول الثقافي المساعد: ألفا ولد الشيخ ولد شماد

-          مسؤول التقنيات الجديثة : محمد ولد عبد الجليل

-          المقرر: سعدبوه ولد محمد


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز