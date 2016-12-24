الطلاب في تونس يشكون تأخر صرف المنح

تاريخ الإضافة: الأحد, 23 شباط/فبراير 2014 10:33

الأخبار(نواكشوط) انتقد بيان لرابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين في تونس عن انزعاجهم من تأخر صرف المنح لأشهر، مؤكدين وضع الطلاب في تونس صعب للغاية.

وقال البيان إنه لا نكوص عن إحقاق حق الطالب وانتزاعه "وفي سبيل ذلك كل الاحتمالات النضالية المشروعة مطروحة وواردة من اعتصام واحتجاج".

وشدد البيان على ضرورة صرف المنحة في أقرب وقت ممكن ولا مجال في المستقبل لقبول تأخيرها، وفرض صرف منح طلبة التكوين المهني ممن تأخّرت عنهم منحهم لستة أشهر.

وخلص البيان إلى القول:"أننا نبدى استغرابنا من الوعود العرقوبية التي أطلقها مدير التعليم العالي حيث تعهد في لقائه مع مكتب الرابطة بصرف المنح خلال شهر ديسمبر الماضي والتي تبين أنها سراب مفضوح".