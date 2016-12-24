العلامة الددو يحاضر أمام جمهور غفير في قطر

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2014 22:45

العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو خلال محاضرته مساء اليوم الثلاثاء الأخبار (انواكشوط) – ألقى العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا مساء اليوم الثلاثاء محاضرة علمية أما جمهور غفير من الجنسين في جامع حمد بن خالد آل ثاني بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتناول عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ محمد الحسن الددو في المحاضرة موضوع "تزكية النفس" مستعرضا الأدلة التي تحث عليها من القرآن والسنة، وكذا تجارب سلف الأمة الصالح، وذلك بحضور جمهور من القطريين، ومن الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في الدوحة.

وفي ختام المحاضرة العليمة أجاب العلامة الشيخ الددو على أسئلة الحضور المتعلقة بموضوع المحاضرة، كما أفتى في المستجدات التي تقدم الحضور بأسئلة حولها.

ونظمت المحاضرة بالتعاون بين مجموعة من الجالية الموريتانية ووزارة الأوقاف القطرية.

وتأتي المحاضرة في إطار البرنامج العلمي للشيخ محمد الحسن ولد الددو، والذي يعتبر من أكثر علماء الأمة اليوم تأثيرا على الساحة الإسلامية.