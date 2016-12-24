اعتصام للطلبة الموريتانيين في السفارة بالجزائر

تاريخ الإضافة: الخميس, 27 شباط/فبراير 2014 17:21

وزير التعليم العالي والبحث العلمي البكاي ولد عبد المالكالأخبار (انواكشوط) – دخل عدد من الطلبة الموريتانيين في الجزائر في اعتصام داخل مباني السفارة وفي محيطها احتجاجا على تأخر صرف منحهم مما أدى لمعاناة العشرات منهم في المدن الجزائرية المختلفة.

وحسب إيجاز صحفي من الطلاب في الجزائر فإن السفير الموريتاني هدد الطلاب المحتجين باستدعاء الشرطة لتفريقهم بالقوة، مؤكدين رفضه للقيام بأي جهد لتخفيف معاناة الطلاب أو لتسريع إجراءات صرف منحهم.

وعبر الطلاب المعتصمون عن استيائهم من الشديد مما وصفوه بالإذلال الذين يتعرضون له من قبل عمال السفارة الموريتانية في الجزائر، معتبرين أن ليس أخف مظاهره منعهم من دخول مباني السفارة في حادثة تكررت عدة مرات.

وأكد الطلاب في إيجاز صحفي تلقت الأخبار نسخة منه أن أمهلوا الوزارة أسبوعين، وأعلنوا ذلك في بيان سابق لهم وذلك من أجل صرف منحهم المتأخرة، لكن السلطات المعنية في السفارة وفي الوزارة تجاهلت أوضاع مئات الطلاب، ولم تبد أي اكتراث للأوضاع التي يعيشونها.

وطالب الطلاب بصرف المساعدة الاجتماعية لغير الممنوحين، إضافة للمنح المتأخرة، مذكرين بالتعهدات العديدة التي قطعت لهم في هذا المجال ولم يتم الوفاء بها.