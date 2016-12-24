طلاب موريتانيا بالجزائر يلوحون بالإضراب

تاريخ الإضافة: السبت, 01 آذار/مارس 2014 13:12

نشاط لفرع الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بالجزائر (أرشيف)الأخبار (نواكشوط) ـ لوح الطلاب الموريتانيون في الجزائر بالدخول في اعتصام مفتوح بمقر السفارة، مطالبين بتلبية عريضتهم المطالبة التي من أبرزها صرف المنح، ومساعدة الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة، وزيادة عدد الممنوحين".

وقال الطلاب في بيان صحفي توصلت وكالة "الأخبار" بنسخة منه اليوم السبت 01 ـ 03 ـ 2014، إنهم يطالبون بالتعجيل في توزيع المنحة لطلبة الماستر في الوقت المناسب والعمل على عدم تأخيرها مستقبلا، والتكفل بإقامة حفل كبير وجامع لجميع الطلبة بمناسبة عيد الاستقلال الوطني المقبل، إضافة إلى تشجيع الطلبة المتفوقين في مختلف الولايات وإقامة حفل في نهاية العام الدراسي لتكريمهم".

وأضاف البيان أنه يتعين على السفارة الموريتانية بالجزائر رعاية البطولة الرياضية التي سينظمها المكتب بين مختلف الولايات، والتدخل السريع وفي الوقت المناسب لحل أي مشكلة يتعرض لها الطالب في الجامعة، والعمل على زيادة مقاعد الدراسات العليا وخصوصا لطلبة الطب، إضافة إلى العمل مع الخطوط الجوية الجزائرية على تخفيض تذكرة السفر للطلاب وخصوصا في فترة العطلة الصيفية، وكذا زيادة المنحة بنسبة لا تقل عن 50%".