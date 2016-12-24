الجالية الموريتانية بتونس تحتج على استهداف المقدسات

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 04 آذار/مارس 2014 14:42

الأخبار (نواكشوط)- تظاهر عدد من أفراد الجالية الموريتانية بتونس أمام مبنى السفارة الموريتانية بالعاصمة التونسية منددين بالاعتداءات المتكررة على المقدسات الدينية ومعلنين تبرأهم من أصحاب هذه الأفعال ومطالبين الدولة بالتدخل العاجل للتصدي لهذه الهجمة الشرسة.

وخلال كلمة بالوقفة أعرب المتحدثون على منصة الوقفة عن وقوف الجالية صفا واحدا لإنكار مثل هذه الأفعال ورفضها التام لها كما طالب الجهات المعنية بالمسارعة في تنفيذ الأحكام الشرعية على مرتكبي مثل هذه الأفعال في أسرع وقت وأوضح المتحدث أن هذه الأفعال الشنيعة التي تضرب صميم العقيدة الإسلامية لم يتمادى فيها أصحابها إلا بسبب التباطؤ من قبل الجهات المعنية في تنفيذ الأحكام عليهم وهذا بالفعل ما جرأهم على ارتكابها .

المتظاهرون رددوا شعارات مناوئة للاعتداء ومطالبة بمحاسبة الجناة والمعتدين على شهيد الأحداث بالأمس في العاصمة واصفين إياه بشهيد القرآن وطالبوا الدولة بمحاسبة المعتدين على المقدسات لا على المدافعين عنها .

وفي ما أسماه المشاركون في الوقفة بالتدخل غير الموفق خرج السفير الموريتاني بتونس على المحتجين لحظة إكمالهم الوقفة موجها لهم ألفاظا نابيا ومهددا لهم باستجلاب الشرطة في حال لم ينهوا وقفتهم ما دفع بأغلب المشاركين إلى اعتبار هذا التصرف غير أخلاقي وغير موفق على حد قولهم .