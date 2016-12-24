مكتب جديد للرابطة الثقافية بألمانيا

تاريخ الإضافة: الجمعة, 04 نيسان/أبريل 2014 14:51

الأخبار (نواكشوط)- شهدت مدينة دورتموند غربي ألمانيا مساء السبت التاسع والعشرين من مارس انتخاب مجلس إدارة جديد للرابطة الثقافية الموريتانية في ألمانيا وذلك في اجتماع حضره ما يقارب المائة من أفراد الجالية الموريتانية، طلابا وعمالا ومهندسين.

وقد شهد الجمع فقرات ترفيهية، ثقافية وطلابية، جعلت الحاضرين ينسون مرارة الغربة والبعد عن الأهل والوطن ولو إلى حين.

المكتب التنفيذي المنصرم برئاسة المهندس محمد سالم ولد اظمين قدم عرضا شاملا عن أهم الإنجازات أو الإخفاقات التي تحققت أو عانت منها الرابطة خلال مأموريته، مفسحا المجال للحضور لتقييم أداء المكتب المنتهية ولايته وقد شهد اللقاء نقاشا جادا وغنيا حول ماضي وحاضر ومستقبل الرابطة الثقافية الموريتانية في ألمانيا.

اللقاء شهد كذلك مقتطفات طريفة من الأدب الشعبي مع المخطار ولد بت ترحب الأولى بأعضاء الرابطة، فيما تطالب الأخيرة القائمين على ملفات المنح بالمهنية والأمانة وعدم التمادى فى ظلم الطلاب الموريتانيين فى ألمانيا.

وغير بعيد عن الشأن الطلابي شهد اللقاء كذلك عرضا مع المهندس محمد الأمين ولد الشيخ عن مختلف مراحل الدراسة في ألمانيا وكيفية التغلب على معضلة عدم توفر المنحة.

وقد أشفعت المحاضرة بعرض أربعة مهندسين من تخصصات مختلفة لتجاربهم الشخصية.وقد اختتم اللقاء بانتخاب مجلس إدارة جديد كانت تشكلته كما يلى:



الرئيس: المهندس المصطفى ولد مولود

النائب الأول ومسؤول الوسط: نور الدين ولد الشيخ محمد الحسين

النائب الثاني ومسؤول الجنوب: محمد ولد الامام

النائب الثالث ومسؤول الشمال عبد الله ولد الطالب



يشار إلى أن الرابطة الثقافية الموريتانية في ألمانيا تم تأسيسها منذ 21 سنة على يد أوائل الطلبة الموريتانيين القادمين إلى ألمانيا.بداية تسعينات القرن الماضي وتضم عشرات المهندسين خريجي الجامعات الألمانية، إضافة إلى بقية الجالية من طلاب وأسر وعمال موريتانيين مقيمين في ألمانيا لفترة لا تقل عن ستة أشهر.