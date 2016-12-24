الجالية في الكويت تؤبِّن الشيخ نادر النوري

تاريخ الإضافة: الجمعة, 16 أيار 2014 00:11

نظمت رابطة الجالية الموريتانية بدولة الكويت مساء اليوم الخميس بمباني الأمانة العامة للأوقاف حفل تأبين للشيخ نادر النوري رحمه الله حضره القائم بالأعمال في السفارة الموريتانية بالكويت، وجمع كبير من الجالية، والأمين العام لجمعية الشيخ عبد الله النوري وممثل لعبد الله النوري نجل الفقيد رحمه الله تعالى، وبعض الوجوه الكويتية المهمة.

انطلق الحفل عند الساعة السابعة والنصف تقريبا بآيات من القرآن تلاها القارئ محمد فاضل ولد ببكر، تلتها كلمة رئيس رابطة الجالية الأستاذ محمد محمود ولد العابد، ثم ورقة مختصرة عن حياة الراحل قدمها الأمين العام السابق للرابطة الأستاذ سيدي محمود ولد الصغير، فعرضٌ لكلمة مصورة للشيخ محمد الحسن الددو. تلا ذالك عدد من المداخلات الشعرية تحدثت عن مآثر الشيخ وأصداء فقده وما يتركه من فراغ في حياة الأمة، وأتيح الحديث للضيوف فتحدث كل من الأخ فهد ارويشد ابن أخت الشيخ وممثل ابنه عبد الله الذي اعتذر عن الحضور لعارضِ سفر

والسيد جمال النوري الأمين العام لجمعية الشيخ عبد الله النوري فأثنيا على الشيخ وتحدثا عن بعض جوانب سيرته المشرقة، وشكرا الجالية على مبادرتها التي تترجم الوفاء وحسن الاهتمام.

يذكر أن الحفل حظي باهتمام جيد من طرف الإعلام الكويتي.