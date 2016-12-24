اختفاء مواطن موريتاني في ساحل العاج

تاريخ الإضافة: الخميس, 22 أيار 2014 22:31

الأخبار (انواكشوط) – أعلنت مصادر أهلية موريتانية اختفاء المواطن الموريتاني أيده ولد أحمد الأمجد، والبالغ من العمر حوالي 35 سنة، وذلك بعد مغادرته متجره في مدينة ككودي قبل ظهر أمس الأربعاء لتحويل مبلغ مالي عن طريق إحدى الصرافات في المدينة.

وقال المصدر إن ولد أحمد الأمجد الذي ينحدر من قرية تابعة لبلدية "بير باف" بالحوض الشرقي غادر متجره حوالي الحادية عشر، لتحويل مبلغ مالي إلى موريتانيا عبر إحدى الصرافات، ولم يعثر له على أي أثر منذ ذلك الوقت، كما اختفت هواتفه معه.

ودعا المصدر الأهلي السلطات الموريتاني إلى الاتصال بالسلطات الإفوارية وتكثيف جهودها لكشف مصير المواطن أديه ولد أحمد الأمجد.