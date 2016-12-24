موريتانيون يشكون تعقيد إجراءات تأشيرة المغرب

تاريخ الإضافة: السبت, 24 أيار 2014 13:23

الأخبار(نواكشوط) أعرب عدد من أفراد الجالية الموريتانية في إسبانيا عن تضررهم من تعقيد إجراءات الحصول على تأشيرة المملكة المغربية التي تسمح لهم بالعبور إلى الأراضي الموريتانية.

وقال أفراد من الجالية، إن السلطات المغربية لا تعاملهم بمبدأ المعاملة بالمثل، مستغربين أن تقدم تسهيلات خاصة للمغاربة بموريتانيا، في حين يعامل الموريتانيون بمثل هذه الإجراءات المعقدة.

وقال متحدث باسم الجالية الموريتانية بإسبانيا في اتصال بوكالة الأخبار اليوم السبت، إن السفارة الموريتانية في مدريد، لم تولي أي اهتمام لمعاناتهم، مضيفا أن أكثر المتضررين من الموضوع هم التجار الموريتانيين ممن تمر بضائعهم بالأراضي المغربية.