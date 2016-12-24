طلاب موريتانيا بالجزائر: نرفض خسارة ثلث منحنا

تاريخ الإضافة: السبت, 24 أيار 2014 14:52

الأخبار (انواكشوط) – أعلن اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالجزائر رفضهم القاطع لاستلام منحهم من موريتانيا بالدرهم الجزائري بدل الأورو، مؤكدين أن استلامها بالدينار يعني خسارة ثلثها، مؤكدين رفضهم الصارم لما وصفوه "بالقرار الغاشم والظالم والمجحف".

وحمل الطلاب في بيان تلقت "الأخبار" نسخة منه السفير الموريتاني في الجزائر ومحاسبة السفارة مسؤولية سحب منح الطلاب بالدينار بدل الأورو، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا ضد هذا القرار، واتخاذهم كافة الوسائل المسموح بها واللازمة من أجل استرجاع ما وصوفه بـ"حقهم المغتصب".

وأعلن الطلاب أن رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الطلاب هناك فأن أي طالب "لن يسحب منحته بالدينار الجزائري مهما طال الوقت أو كلف الثمن".