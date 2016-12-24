الموريتانيون في إسبانيا يشكون تعامل سفارة المغرب

تاريخ الإضافة: الإثنين, 26 أيار 2014 17:54

حمود أحمد جد رئيس المنظمة الإسبانية الموريتانية للتعاون قال إن السلطات المغربية تعاملهم بقسوة (الأخبار)الأخبار (نواكشوط) - قال مصدر في الجالية الموريتانية بإسبانيا إن السلطات المغربية تتعامل معهم بقسوة، وإن القنصليات في الأقاليم الإسبانية وضعت عليهم شروطا تعجيزية من أجل الحصول على تآشير الدخول إلى المملكة المغربية.

وقال حمود أحمد جد رئيس المنظمة الإسبانية الموريتانية للتعاون إن المغاربة فيما قبل كانوا يعطون التآشير لمن يعبر من الجزيرة الخضراء الحدودية مع المغرب دون أي شروط، لكن وضعوا عليها شرط شهادة السكن فيما بعد.

وفي العام قبل الماضي يقول أحمد جد تفاجأنا بان أضافوا لشهادة السكن حجز تذكرة الذهاب، وزادوا الرسوم عليها، وفي الأسبوع الماضي اشترطوا على من يريد أخذ تأشيرة أن يطلبها من الإقليم الذي حصل فيه على إقامة.

وقال أحمد جد إن أعضاء من الجالية الموريتانية التقوا السفير الموريتاني اليوم، وشرحوا له وضعيتهم، ووعد بأنه سيعمل على حل مشكلتهم، لكنهم طالبوا بالإسراع في ذلك.

وقال رئيس المنظمة في حديثه للأخبار إن القرارات التي تتخذها السلطات المغربية "تعجيزية" بالنسبة لهم، مطالبا الجهات الوصية بالتدخل لحل مشكلتهم.

وقال أحمد جد إنهم كموريتانيين يريدون من الجهات المعنية في المملكة المغربية أن تعاملهم بثمل ما تعامل به السلطات الموريتانية أفراد الجالية المغربية، خصوصا أن بعضهم يعامل بسهولة خصوصا في بعض القطاعات مثل قيادات الشاحنات.

وقال إن السلطات المغربية تعامل أفراد الجالية الموريتانية القادمين من إسبانيا بقسوة، وبالنسبة لمن يقود سيارة منهم فإنها تفتش تفتيشا دقيقا ومعقدا، عكس تعامل الموريتانيين مع المغاربة.