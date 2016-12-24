طلبة موريتانيا يعتصمون أمام سفارتهم بالجزائر

تاريخ الإضافة: الخميس, 05 حزيران/يونيو 2014 18:11

الأخبار (نواكشوط) – أعلن الطلبة الموريتانيون بالجزائر عن اعتصام مفتوح ابتداء من يوم الأحد المقبل أمام السفارة الموريتانية بالجزائر حتى تتحق مطالبهم.

وقال الطلبة في بيان صادر عنهم وتلقت الأخبار نسخة منه إنهم رغم المراسلات المتعددة والمطالبات بحل مشاكلهم، لم يجدوا من السفارة غير الرفض والتجاهل.

وطالب البيان النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وكافة المنظمات النقابية الطلابية الموجودة في موريتانيا والنقابات الطلابية الموريتانية في مختلف الدول والصحافة المكتوبة والمقروءة والمرئية بإيصال أصواتهم والوقوف والتضامن الكامل معهم حتى يسترجعوا ما أسماه البيان حقوق الطلاب المغتصبة

وحمل البيان السلطات الموريتانية المسؤولية الكاملة عن ما يتعرض له الطلاب من تجاهل لقضيتهم رغم مرور عدة أسابيع عليها.