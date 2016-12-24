مركز حقوقي للجالية الموريتانية بأمريكا

تاريخ الإضافة: السبت, 14 حزيران/يونيو 2014 13:43

الأخبار(نواكشوط) أعلنت الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة الأمريكية عن تأسيس مركز لحقوق الإنسان، سموه المركز الأمريكي الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان.

ونظم المركز أمس في قاعة مطعم رياء بسنسناتي اوهايو مؤتمره الأول الذي حضره جمع من أطر ومثقفي الجالية الموريتانية فى الولايات المتحدة الأمريكية

وهذه لائحة بأعضاء المكتب التنفيذي للمركز:

الرئيس

اسلامه امينو

نواب الرئيس

المهندس: السالك باكاري

الشيخ الديه اسلك ولد امخيطير

امدوجام احمدو مختار

يحي ولد محمد ولد احبيب

الأمين العام

سيدي احمد محمد المختار الحبيب

محمد الامين احمد لكرع امينا عاما مساعدا

العلاقات الخارجية

محمد فاضل اكوهي

محمد السالك ولد يحظيه

نائبا

اللجنه الاعلامية

الرئيس

الدكتور محمد يحي عبد الودود

ممين ممين الطيب

يحي اشفاقه نائبا

محمد يسلم السالم

مسؤول الماليه: الحافظ ولد لولي

الشيخ ولد محمد نائبا

مسول الشوون القانونيه

احمد ولد الشرفه

زين العابدين لكويري نائبا له

مجلس الرقابه

الرئيس

خطري ايده

الاعضاء

يحي مقامه

سيدي محمد الذهبي

السالم ولد عبدو الله

احمدباباه

الحسن احمدسالم

بلالي ولد القاسم ولد بلالي

الداه ولد يعقوب

المامي جدو

محمد ولد الناه

محمد ولد مسعود