طلاب تونس يطالبون بدفع المساعدات الاجتماعية

تاريخ الإضافة: الإثنين, 16 حزيران/يونيو 2014 12:13

الأخبار (نواكشوط) - دعا المكتب التنفيذي لرابطة الطلبة والمتدربين بتونس السلطات الموريتانية إلي التحرك من أجل دفع المساعدة الاجتماعية للطلاب غير الممنوحين بتونس، مذكرة بوعود سابقة للرئيس وكبار معاونيه.

وقال بيان الرابطة إن عدم الوفاء بتلك الإلتزامات هو خرق صارخ للقوانين المنظمة للمنح،مطالبة بصرف المتبقي من الغلاف المالي المخصصة للمنحة كمساعدات اجتماعية للطلاب،محذرة من اللجوء إلي كافة الخيارات النضالية المتاحة لتحريك الملف الراكد منذ فترة.