الطلاب بالجزائر يشكون اختلاف الأسماء في الجواز والشهادات

تاريخ الإضافة: الخميس, 03 تموز/يوليو 2014 18:30

الأخبار (نواكشوط) – اشتكى الطلاب الموريتانيون من عدم تطابق الأسماء في جوازات السفر وشهادة باكولوريا بعد قرار وكالة الوثائق المؤمنة الذي يقضي بحذف اسم الأب من جواز السفر واعتماد الاسم العائلي والاسم الشخصي فقط.

وقال الطلاب إن هذا التناقض يُسبب عدم التطابق بين الاسم في بطاقة الإقامة التي تعتمد على معلومات جواز السفر ، والاسم في الجامعة التي تعتمد على كشف درجات الباكلوريا.

واعتبر الطلاب في بيان صادر عنهم وتلقت الأخبار نسخة منه أن هذا التناقض في الاسم يسبب لديهم مشاكل تؤدي إلى ضياع حقوق الطالب معددا منها عدم التمكن من فتح حساب في بريد الجزائر، وعراقيل في السفر إلى الخارج بسبب تناقض الإقامة وجواز السفر.

وقال البيان إن السفارة الموريتانية بالجزائر عادة ما تصدر إفادة تطابق الأسماء، لكنها في أغلب الأحيان تواجه بعدم الاعتراف، بل إن بعضهم قد يواجه شهادة لا تتطابق مع اسمع حسب البيان.

وخلص بيان الطلاب إلى أن الحل "أن تقوم وزارة التعليم - ابتداءً من هذا العام وقبل صدور نتائج الباكلوريا- بحذف اسم الأب من كشوف درجات وشهادات الباكلوريا واعتماد الاسم العائلي والاسم الشخصي فقط حتى تتطابق مع جواز السفر وبالتالي تكون المشكلة قد حلت بشكل نهائي وجدري، دون أن ننسى أن هذا المشكل مطروح لكل الطلاب الموريتانيين في الخارج وكذالك طلاب جامعة نواكشوط الذين ينوون متابعة دراستهم في الخارج كما يعاني منه طالبو التأشيرات من أجل الدراسة والعمل في الخارج" حسب البيان.