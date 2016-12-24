شكوى من السفير الموريتاني بساحل العاج

تاريخ الإضافة: الخميس, 11 أيلول/سبتمبر 2014 12:35

نص الشكوى توسل عدد من أفراد الجالية الموريتانية بساحل العاج بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من أجل وقف ما وصفوه بـ" سيل الانحياز والمحسوبية الذي يقوم به السفير الموريتاني بساحل العاج عبد الله ولد البخاري.

وقال أفراد الجالية في شكوى موقعة أرسلوها إلى "الأخبار" إن السفير "يسعى سعيا حثيثا لفرض أحد أفراد الجالية على رئيس مكتبها، رغم عدم منحه الثقة من أغلبية أفراد الجالية؛ حيث صوتت 6 مكاتب من أصل 11 مكتبا ضده، لكن السفير أصر على فرضه بالغلبة وتنصيبه، نظرا لما تربطه به من علاقات خاصة ومصالح ضيقة"

وحمل الموقعون السفير كامل المسؤولية عن إحداث انشقاق عميق وشرخ قبلي وجهوي فج لن يحصد من ورائه سوى الأشواك وبث القلاقل في صفوف الجالية، مشيرين إلى أن ذلك سيكون له انعكاس خطير على السلم الاجتماع وتماسك اللحمة الموريتانية في ساحل العاج.