هيئة طلابية موريتانية تستعد لاستقبال الطلاب بالمغرب

تاريخ الإضافة: السبت, 04 تشرين1/أكتوير 2014 14:14

الأخبار (نواكشوط) أعلن اتحاد الطلبة والمتدربين في المغرب استعداداه وجاهزيته في الاتحاد المركزي وفي الفروع للجولة الثانية من استقبال الطلاب القادمين إلى المغرب .


ودعا الاتحاد في بيان له الإسراع في تسجيل طلاب الماستر الممنوحين من طرف الدولة ؛ وتسهيل وصولهم إلى المغرب ؛ حتى لا تتكرر مأساتهم السنوية.


وأشاد البيان بالظروف التي مرت فيها الجولة الأولى من استقبال الطلاب وتسجيلهم ؛ رغم بعض العقبات التي نرجوا من الجهات المعنية التغلب عليها في المستقبل.

 

وخلص الاتحاد إلى القول إنه :"سيظل وفيا لخطه النضالي ؛ ومبادئه النقابية ؛ ومستعدا لخدمة الطلاب ـــــ كل الطلاب ـــــ وجاهزيته لاستخدام كل الوسائل الكفيلة بانتزاع الحقوق ؛ وصون المكتسبات".


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