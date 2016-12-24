طبيب موريتاني يتطوع لصالح اللاجئين السوريين

تاريخ الإضافة: الإثنين, 13 تشرين1/أكتوير 2014 17:19

الدكتور عبد الله ولد بيان مع أحد الأطباء السوريين الأخبار (انواكشوط) – تطوع الدكتور المختص في طب الأسنان عبد الله ولد بيان للمشاركة في أسبوع صحي لصالح اللاجئين السوريين في بلدية كيليس (Kilis) التابعة لولاية غازي عنتاب التركية.

ونشر الدكتور ولد بيان صورة له على صفحته على فيسبوك وهو على الحدود السورية التركية، شاكرا الجمعية الطبية السورية الأمريكية على التسهيلات، وعلى الاستضافة في مراكزها الصحية.

كما شكر الدكتور الموريتاني المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية عضو المجلس البلدي التركي لمدينة كيليس الحاج أهمت (أحمد)، مشيرا إلى أنه يكنى أيضا بـ"أبي السوريين" ويناديه الناس بها هناك.

وقال ولد بيان إن الناس هناك ربما تنقصهم أشياء كثيرة ولكن لديهم فائض كبير من الأخوة والمحبة وحسن الضيافة.