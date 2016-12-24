حفل لتوديع السفير الموريتاني المنتهية ولايته بقطر

تاريخ الإضافة: الأحد, 26 تشرين1/أكتوير 2014 22:28

الأخبار (نواكشوط) - نظمت الجالية الموريتانية في قطر حفلا لتوديع السفير الموريتاني المنتهية فترته الشيخ سيدي أحمد البكاي ولد حمادي، والذي خلفه سيدي ولد بحام ولد محمد لغظف.

وقد حضر الحفل مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية القطرية، وعميد السلك الدبلوماسي بالدوحة.

وأكد السفير المنتهية ولايته أن العلاقات الموريتانية القطرية قد تعززت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وفق إرادة قيادتي البلدين الشقيقين.

وختم الحفل بدرع قدمه حضور الجالية للسفير المنتهية ولايته، تقديرا للخدمات التي قدم للبلد وجاليته بدولة قطر.