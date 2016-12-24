تونس :طلاب موريتانيون يعتصمون بمبنى السفارة

تاريخ الإضافة: الخميس, 20 تشرين2/نوفمبر 2014 12:33

ينظم عدد من الطلبة الموريتانيين حاليا اعتصاما داخل مبنى السفارة بتونس، وذلك احتجاجا على ما أسموها مماطلة السفير ، وعرقلته إجراءات تسجيلهم في الجامعات التونسية .



الطلاب المعتصمون عبروا عن رفضهم للازدواجية والمحسوبية التي تمت بها إدارة عملية تسجيل الطلبة الموريتانيين هذا العام، مؤكدين مواصلتهم في نضالهم السلمي حتى يتم ترسيمهم مثلما حصل مع غيرهم من الطلبة الموريتانيين الذين جاؤوا هذا العام من خارج الحصة الرسمية .