مكتب جديد للجالية الموريتانية في كندا

تاريخ الإضافة: الخميس, 27 تشرين2/نوفمبر 2014 17:17

الأخبار (انواكشوط) – اختارت الجالية الموريتانية في كندا مكتبا بعد استفتاء شمل معظم الموريتانيين الموجودين في ولاية آلبيرتا الكندية، ويهدف المكتب حسب القائمين عليه إلى خدمة الجالية وتعزيز التعاون الموريتاني الكندي في المجالين الثقافي والاجتماعي.

 

وجاء الإعلان عن المكتب الجديد بعد الاتفاق على إنشاء مكتب للجالية في الولاية، واختيرت الشخصيات التالية للإشراف عليه:

 

1-    الرئيس: محمد ولد أحمد الصغير.

2-       نائب الرئيس: البشير ولد الحسن.

3-       الأمين العام: أمم ولد عبد الجليل.

4-      مسؤول الإعلام: قلة منت امبيريك.

5-      أمين المالية: الطالب سيدي.

 

إضافة لعدد آخر من المنسقين والأعضاء.

 

وتقدم المكتب الجديد باسمه وباسم الجالية بالتهنئة للشعب الموريتاني بمناسبة ذكرى الاستقلال، داعين باستمرار وحدة وأمن وازدهار البلاد.

 


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