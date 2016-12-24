طلاب موريتانيا في المغرب يحتفلون بذكرى الاستقلال

تاريخ الإضافة: الخميس, 04 كانون1/ديسمبر 2014 09:14

على منصة حفل تخليد الذكرى 54 للاستقلال الوطنيالأخبار (انواكشوط) - نظم اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب حفلا لتخليد الذكرى 54 للاستقلال الوطني، وذلك في إحدى قاعات كلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط، وخلد الطلاب ذكرى الاستقلال هذا العام تحت شعار: "أربعا وخمسين عاما لبناء مستقبل موحد".

الأمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين الطالب محمد ولد محمد فال رحب في بداية كلمته بحضور الحفل، مستعرضا نماذج من تضحيات الأجيال السابقة، وما بذلته في سبيل استقلال البلاد، معتبرا أنهم اليوم يقفون "في لحظة من لحظات الجلال والجمال؛ جلال الموقف والتضحية؛ وجمال الحرية والانتعاق".

وأضاف ولد محمد فال "أيها الجمهور الوفي لتاريخه ونضال أجداده؛ في الثامن والعشرين من نفمبر؛ وقبل أربع وخمسين عاما عزفت بلادنا نشيد الحرية والانتعاق؛ ذلك النشيد الذي كتبت كلماته بحبر التضحية والفداء ؛

وبالهلال وبالنجم الرفيع غدا ... يرفرف العلم الخفاق بالعلن



أيها الجمهور المحترم نتلئم اليوم في هذا الحفل البهيج وفاء لنضال أجدادنا؛ واعتزازا بحرية وطننا؛ وتخليدا لذكر استقلاله؛ تلك الذكرى الذي اختار لها الاتحاد عن وعي شعار: أربعا وخمسين عاما لبناء مستقبل موحد"

وقال ولد محمد فال إن الأسطر الأولى من الاستقلال كتبها الأجداد، وضحوا من أجلها مجتمعين جهات وأعراقا؛ وحافظ عليها اللاحقون مجتمعين موحدين جهات وأعراقا؛ واليوم جاء دورنا لنستلم الراية؛ ونسير بالوطن الغالي نحو النماء والرقي والازدهار؛ والوحدة والإخاء؛ والمحبة والوفاء هي طابع الغلاقة بين أبنائه؛ نبنيه معا... نحميه معا... نطوره معا... نمثله في الغربة معا...".

واستعرض الأمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في المغرب ما وصفها بالإنجازات التي حققها اتحاده لالاطب من انتخاب المكتب الجديد، وعلى رأسها استقبال الطلاب الجدد، وربط علاقات مهمة مع جميع الجهات التي تهم الطلاب في جميع خدماتهم بالمملكة.

وجرى فعاليات حفل تخليد الذكرى الرابعة والخمسين للاستقلال بحضور طاقم السفارة الموريتانية في المغرب، وممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي، ومدير المصادر البشرية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربية، وجمهور طلابي غفير.

كما تضمن الحفل فقرات شعرية، وعروضا مسرحية، وفواصل فنية، كما اختتم بنماذج من الأطعمة الموريتانية أعدها الاتحاد لضيوفها.