الرابطة الثقافية الموريتانية في ألمانيا تخلد ذكرى الاستقلال الوطني

تاريخ الإضافة: الجمعة, 05 كانون1/ديسمبر 2014 23:30

بعض من أفراد الجالية المشاركين فى حفل تخليد عيد الاستقلال (الأخبار)بعض من أفراد الجالية المشاركين فى حفل تخليد عيد الاستقلال (الأخبار)

الأخبار (انواكشوط) - نظمت الرابطة الثقافية الموريتانية في ألمانيا حفلا بمناسبة الذكرى الرابعة و الخمسين لعيد الإستقلال الوطني، و قد حضر الحفل عدد معتبر من مختلف أطياف الجالية طلابا و مهندسين و تجارا و ذالك من شتى مدن ألمانيا.

وقد تنوعت فقرات الحفل من  ثقافية و تاريخية إلى مسابقة حول التاريخ الموريتاني الحديث. و في كلمة له بالمناسبة رحب نائب رئيس الرابطة نورالدين ولد الشيخ محمد الحسين  بالحضور، شاكرا لهم تجشمهم عناء السفر للمشاركة في ذكرى الإستقلال، كما قدم عرضا عن نشاطات الرابطة في الفترة المنصرمة و عنما تسعى الرابطة لتحقيقه فى المستقبل.
و في الفقرة الموالية  قدم المهندس لمرابط مصطفى السالك محاضرة حول التاريخ الموريتاني من ما قبل حقبة الإستعمار مرورا بالمقاومة الثقافية و المسلحة وصولا إلى إعلان الدولة الموريتانية الحديثة.

وقد دأبت الرابطة على تخليد مختلف المناسبات الوطنية و الدينية منذ نشأتها في بداية التسعينات من القرن الماضي.


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