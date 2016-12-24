الجالية في الكويت تعيد الثقة في مكتبها السابق

تاريخ الإضافة: الأحد, 14 كانون1/ديسمبر 2014 22:32

أعادت الجمعية العمومية لرابطة الجالية الموريتانية بدولة الكويت الثقة في مكتبها الذي أنهى مأموريته الأولى ، وذلك في اجتماع عقدته الجمعية العمومية بمباني السفارة الموريتانية ، وتحت رعاية وحضور سعادة السفير الموريتاني بدولة الكويت .

باشرت الجمعية مهامها ، وافتتح اللقاء بآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ المختار النش سميدع وبعدها تم اختيار مكتب سن فوضته الجمعية لإدارة الاجتماع والإشراف على عملية الاقتراع مكون من السادة : الأستاذ محمد ولد تاج الدين والأخوين عبد الله ولد عبد القادر وسيد محمد ولد أكباد .

وبعد أن قدم رئيس المكتب المنصرف محمد محمود ول ابراهيم كلمته التي أشاد فيها بجهود المكتب وذكر أهم معالم إنجازه في المأموية المنتهية وشكر السفير لرعايته لاجتماع الجمعية العمومية ، تم عرض تقرير مصور ( فيديو ) عن الأنشطة ، وتقديم تقريرمالي عن الميزانية ، وبعد أن قدم بعض أعضاء الجمعية العمومية انتقاداتهم وأبدوا ملاحظاتهم ، وأبرزوا نقاط القوة وشخصوا نقاط الضعف ، وأرشدوا لبعض الحلول وقدموا الاقتراحات والتصورات من أجل تطوير العمل ، ورد عليهم رئيس المكتب وأمينه العام بتفهم وتقبل ، وأوضحوا بعض الجوانب وأزالوا بعض الإشكال .

 

وبعد ذلك قدم المكتب استقالته ، وبدأ المكتب المشرف قراءة المواد القانونية من النظاميين الأساسي والداخلي ذات الصلة بعملية الاقتراع ليصار إلى الاقتراع الحر والمباشر ، حيث أعد لذلك من قبل إعدادا جيدا ، وقدمت لائحة واحدة سميت بلائحة الوفاق مكونة من :


١- الرئيس : محمد محمود ولد ابراهيم
٢- الأمين العام : محمدن محمد خالد
٣- مسئول الثقافة والإعلام : محفوظ ولد ديده
٤- مسئول المالية ومقرر المكتب : محمد سالم ولد الكرار
٥- مسئول الأنشطة والبرامج : الشيخ أحمد ولد حمود
٦- مسئول الشباب : عبد القادر ولد محمدن
٧- مسئولة النساء : فاطمة مباركة منت الجيلاني

ونالت أغلبية الأصوات وحصلت على ثقة الجمعية في اقتراع نزيه وشفاف .


هذا وأعرب رئيس المكتب المنتخب السيد محمد محمود ولد ابراهيم عن شكره لكل من منحهم الثقة ، وأبدى تقديره لإدارة الجمعية العمومية . وقال بأنه وزملاءه في المكتب سيعملون على تحقيق كل النقاط الواردة في برنامجهم الانتخابي الذي تقدموا به للجمعية لنيل ثقتها .


الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع جرى في جو ودي وديمقراطي متميز نال رضى الحاضرين جميعا .


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