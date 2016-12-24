أمسية ثقافية لطلاب موريتانيين بوجده

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 16 كانون1/ديسمبر 2014 13:42

نظم اتحاد الطلبة الموريتانيين و المتدربين بالمغرب فرع وجدة مساء يوم السبت 06-12-2014 امسية بمناسبة تخليد ذكري 54 لعيد الاستقلال الوطني , وبدأ هذا الحفل بمعرض للكتب و الألعاب التقليدية والأزياء ومختلف الأواني التقليدية.

وبعد ذلك استمرت فقرات الحفل بكلمة الأمين العام لاتحاد الطلبة الموريتانيين و المتدربين بالمغرب فرع وجدة الطالب المهندس محمد ولد أعل ولد بيب والذي تطرق للدور الذي يلعبه المغاربة في ضيافة الطلاب الموريتانيين ومتمنيا لموريتانيا مستقبلا واعدا و للطلاب مزيدا من النجاح و التفوق .

و تخللت هذه الأمسية الثقافية عدة فقرات شعرية ومسرحية هادفة هذا إضافة إلى الوجبات الموريتانية المتمثلة في كسكس وأرز السمك (كسكس ومارو الحوت) بالنكهة الموريتانية وقد حضر جمهور من الطلاب و الأساتذة و الاسر الموريتانية المتواجدة بوجدة والذين حضروا لمشاركة الطلبة الموريتانيين فرحتهم بهذه الذكرى تخليدا لاستقلال الجمهورية الاسلامية الموريتانية .