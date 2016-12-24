دكتورا لباحث موريتاني حول إشكاليات المقاولة

تاريخ الإضافة: الإثنين, 22 كانون1/ديسمبر 2014 14:53

منحت اللجنة العلمية لمناقشة أطروحات الدكتوراه بجامعة محمد الأول بوجده بالمملكة المغربية محضرا الباحث سيدي ولد أحمد ولد سيدي درجة مشرف جدا على بحثه الذي يناقش إشكاليات قانونية تجارية تخص مجال العقارات.

والتأم نقاش الأطروحة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة في المملكة المغربية حيث منح باحث الدكتوراه للباحث الموريتاني سيدي ولد أحمد ولد سيدي شهادة الدكتوراه مع ميزة مشرف جدا، وكان موضوع الأطروحة إشكالية معالجة صعوبات المقاولة: دراسة مقارنة بين التشريعين المغربي والموريتاني.

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