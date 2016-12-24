نادي النخبة بالسنغال ينتخب ولد عبدي أمينا عاما له

تاريخ الإضافة: الأحد, 11 كانون2/يناير 2015 16:23

الأخبار(داكار)- انتخب نادي النخبة للثقافة و الرياضة بالسنغال مساء أمس السبت الدكتور حم ولد عبدي كأمين عام جديد له خلفا للمهندسة نزيهة منت محمد سعيد ولد الحسين.

و جاء اختيار المكتب الجديد أثناء جمعية عمومية للنادي، تم خلالها أيضا المصادقة على بعض التعديلات للنظام الأساسي كما تم الاستماع إلي عرض لتقرير عن أداء المكتب المنتهية ولايته.

و اثني ولد عبدي على الجهود الكبيرة التي قامت بها الأمينة العامة السابقة للنادي، مؤكدا انه سيسعي للحفاظ على مكتسبات النادي من خلال الاستمرار في مسيرة العطاء العلمي و الدعوي للنادي.

قال أن الفريق الجديد المكلف بإدارة النادي سيمضي في عزيمة لا تلين علي مواصلة مسيرة العطاء ،و ذلك تحملا للأمانة و التزاما بالتعهدات التي قطعها على نفسه.

و تأسس نادي النخبة سنة 2004، و يقوم النادي بالعديد من الجهود الثقافية و العملية و الدعوية و الرياضية الموجهة بشكل أساسي للطلبة الموريتانيين بداكار و الذين يناهزون حوالي 2000 طالب موزعين على مختلف التخصصات.