وفاة مواطن موريتاني بـ"غامبيا" في ظروف غامضة

تاريخ الإضافة: الإثنين, 19 كانون2/يناير 2015 19:16

الأخبار(نواكشوط) – قالت مصادر بالجالية الموريتانية في غامبيا إن مواطنا موريتانيا عثر عليه مرمي على أحد الشواطئ الغامبية وهو جثة هامدة.

وقالت المصادر التي أوردت النبأ لوكالة الأخبار إن المواطن يدعى محمد سالم ولد ما يقبه، وقد عثر عليه على شاطئ بالقرب من مدينة "طاصه 400 كلم من العاصمة الغامبية" مضيفة أن ظروف الوفاة لا تزال غير معروفة.

وأكد مصدر بالجالية الموريتانية أن السفير الموريتاني الشيخ أحمد ولد أحمد وصل إلى المنطقة وإن فريقا أمنيا غامبيا سيصل هو الآخر خلال الساعات القادمة لفتح تحقيق في الموضوع.

وأشاد المصدر الذي تحدث للأخبار بتعاطي السفير الموريتاني مع مشاكل الجالية.