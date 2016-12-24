ولد عبد العزيز يلتقي الجالية الموريتانية بالكويت

تاريخ الإضافة: الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2013 10:49

الأخبار (نواكشوط) – التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مكتب الجالية الموريتانية في الكويت، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الإفريقية الذي استضافته الكويت.

رئيس رابطة الجالية الموريتانية بالكويت محمد محمود ولد إبراهيم أكد في كلمة له باسم الجالية أنها جالية نخبوية مهمة محدودة العدد حيث تقدر بالعشرات فقط وهي كلها تقريبا موظفون وأطر تتوزعهم وزارة الأوقاف والتربية وجامعة الكويت وبعض المؤسسات المالية؛ كأئمة وباحثين ومؤذنين، وأساتذة، وطلبة، واستشاريين وخبراء، مع قلة من الأفراد في القطاع الخاص.

وأضاف ولد إبراهيم أن ظروف الجالية مستقرة وليست لديها مشاكل تذكر، قبل أن يتعرض لبعض المطالب التي ترى الجالية أهمية طرحها أمام الرئيس مما قد يفتح لها آفاقا أكبر في الكويت أو يساعد الراغبين في العودة إلى البلد.

وطالب رئيس رابطة الجالية الموريتانية في الكويت باسم الجالية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بتوزيع بعض القطع الأرضية على أفراد الجالية في البلد، وتذليل بعض العقبات التي تعترضها هنا كصعوبة التآشر بالإضافة إلى المشاكل الناشئة عن الإحصاء الأخير وضرورة وضع آلية مرنة لحلها.

وحسب مصادر في الجالية فقد أبدى الرئيس الموريتاني اهتماما بمكالب الجالية، والتزم لهم بتوزيع القطع الأرضية التي طلبها المكتب.