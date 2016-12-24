طلبة موريتانيا بأكادير يحتفون بالتنوع الثقافي لبلادهم

تاريخ الإضافة: الأحد, 01 آذار/مارس 2015 00:55

الأخبار (نواكشوط) – احتفى الطلبة الموريتانيون بمدينة أكادير المغربية مساء اليوم السبت بالتنوع الثقافي لموريتاني، في أمسية ثقافية تحت عنوان "تنوع الثقافة الموريتانية وغناها".

وقد عرضت في الأمسية أزياء وأواني موريتانية، وبعض قطع الصناعات التقليدية.

الأمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بأكادير محمدي ولد دحود أثنى على الدور الذي قال إن المغاربة يلعبونه في ضيافة الطلاب الموريتانيين على المستويين الشعبي والسياسي، شاكرين من حضر حفل الطلاب الثقافي.

وقد تعاقب على منصة الحفل كل من نائب مدير المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير المغربية هشام الحمري والأستاذة بالمدرسة وفاء الزروالي.

الطلاب الموريتانيون عرضوا خلال الحفل فلما تعريفيا بموريتانيا.

وقد تنوعت الفقرات التي عرضت في الحفل، كما تم تقديم عرض للأزياء الموريتانية بمختلف مكونات الشعب الموريتاني؛ العربية والإفريقية.

الطلاب الموريتانيون كرموا رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، ونائبة عميد كلية الآداب بجامعة ابن زهر، إضافة إلى الدكتورة وفاء الزروالي، والدكتور حسن حمائز رئيس ماستر التحرير الصحفي والتنوع الإعلامي بجامعة ابن زهر.