رابطة الطلبة بتونس تستجهن تصريحات الوزير بشأن المنح

تاريخ الإضافة: السبت, 07 آذار/مارس 2015 16:49

وزير التعليم سيدي ولد سالمالأخبار(نواكشوط) – أعلنت رابطة الطلبة الموريتانيين بتونس اشتهجانها لما ورد في تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم بشأن تأخر المنح عن الطلبة وذلك أثناء نقطة صحفية يوم الخميس الماضي.

وقالت الرابطة في بيان وصلت وكالة الأخبار نسخة منه إنها تستهجن بشدة تلك التصريحات خصوصا ما يتعلق منها بتبرير تأخر المنح مذكرة أنها تأخرت بكثير مقارنة بالأعوام السابقة بما فيها العام الماضي الذي كان استثنائيا بسبب تأخّر البرلمان في المصادقة على الميزانيّة نظرا لتأخّر الانتخابات التشريعيّة، ومع ذلك تمّ صرف المنحة قبل هذا التاريخ بفترة لأن المسألة مسألة التزام ومسؤوليّة وأخذ لظروف الطلبة بعين الإعتبار.

وختم البيان بالقول "اعتبار السيد الوزير أن تأخر المنحة هو مسألة عاديّة"، صحيح هي مسألة عاديّة بالنسبة له، لكنّها غير عاديّة بالمرّة بالنسبة للطلبة الذين تعد هي الشٍّريان الوحيد لاستمرارهم في الدراسة وتصريف حاجياتهم اليومية من مأكل ومشرب ونقل وسكن وأي تأخير لصرفها هو إجراء غير مبرر ولا أخلاقي حسب البيان.