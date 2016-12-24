تونس: ندوة حول المرحوم جمال ولد الحسن

تاريخ الإضافة: الأحد, 15 آذار/مارس 2015 09:03

الأخبار (نواكشوط) نظمت رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين بتونس مساء أمس 14 /03/2015 ندوة تحت عنوان الرحلة العلمية في ظل الدولة المعاصرة جمال ولد الحسن نموذجا.



الندوة التي احتضنتها جامعة الزيتونة تحدث في بدايتها نائب رئيس رابطة الطلاب الموريانيين ذذ والمتدربين يتونس محمد يحيى ولد حسني الذي شكر الحاصرين وأشاد بالرحلات العلمية للعلماء والباحثين الموريتانين التي كان لها الأثر البارز في التعريف بموريتانيا.



بدوره المستشار الأول المكلف بالشؤون الثقافية بالسفارة الموريتانية السيد الحضرمي ولد برو هنأ الطلاب على اختيارهم لهذا الموضوع الهام الذي يستحق الإشادة مثنيا علي المرحوم ومؤكدا في نفس الوقت أنه حضر ليستفيد ويسمع عن هذه القامة الوطنية الفذة .



هذا وقدم الدكتور سيدينا ولد أحمد نوح مداخلة بعنوان " الرحلة العلمية بين القديم و الحديث" استعرض خلالها العلاقة بين رحلة محمد يحيى الولاتي و ابرز محطات حياة الراحل جمال ولد الحسن العلمية.



الدكتور عبد السلام ولد يحيى الذي تحدث عن جمال ولد الحسن كمؤرخ تطرق إلى نماذج من البحوث المتعلقة بالتاريخ الموريتاني التي قام بها المرحوم جمال والإضافة النوعية التي أضافها في هذا المضمار ’ وهي أمور ساعده فيها – يقول ولد يحي - إطلاعه الواسع على الدراسات التاريخية التي كتبت باللغتين الفرنسية والانجليزية اللتين كان الدكتور جمال يتقنهما .



كما شهدت الأمسية كذلك إلقاءات شعرية ونماذج من أدب الغربة، ومداخلات لعدد من الطلاب الموريتانيين في تونس.

