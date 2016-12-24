مشاركة موريتانية في المهرجان الدولي للطلاب بمصر

تاريخ الإضافة: الجمعة, 03 نيسان/أبريل 2015 12:32

الأخبار (نواكشوط) اختتمت النسخة السادسة من المهرجان الدولي للطلاب في كلية الطب قصر العيني بجامعة القاهرة، وسجلت نسخة هذا العام مشاركة 18 دولة من بينها موريتانيا اللتي تشارك لأول مرة وبطريقة متميزة بجناح متعدد.



وحسب إيجاز للطلاب فقد تنوعت المشاركة الموريتانية في دورة هذا العام من المهرجان حيث احتضن الجناح المخصص لها معرضا للأدوات والزي التقليدي وملصقات وعروض بالفيديو تحكي تاريخ وحاضر موريتانيا ومقوماتها الاقتصادية والسياحية.

وحرص بعض الزوار على التقاط الصور مع العلم الوطني فيما فضل البعض رسمه على يده،وذالك في ظل إقبال كبير من الطلبة المصريين والوافدين ،أما أمام الجناح فكانت مكبرات الصوت تصدر فقرات متنوعة من الموسيقى تفاعل معها الجمهور وبثت فقرة من الشعر الموريتاني أثناء توزيع الشاي على الزوار والمارين أمام الخيمة وفقرة من الأسئلة عن موريتانيا وتم كذلك توزيع مجلة "برديات موريتانيا" التي تعرف بالبلد والتي يصدرها طلابنا في مصر إضافة إلى توزيع منشور باللغة العربية والإنجليزية .

