طلاب موريتانيا بالمغرب يرفضون إلغاء نتائج لجنة المنح

تاريخ الإضافة: الإثنين, 06 نيسان/أبريل 2015 01:43

الأخبار (انواكشوط) أكد اتحاد الطلبة والمتردبين الموريتانيين في المغرب رفضه التام لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإلغاء نتائج أعمال لجنة المنح في دورتها الثانية، واصفا القرار "بالسابقة الخطيرة في تاريخ التعليم العالي الوطني"، داعيا إلى "التراجع الفوري عنه وبأسرع وقت".

واستنكر الاتحاد في بيان تلقت "الأخبار" نسخة منها ما وصفه "بالتلاعب بمشاعر آلاف الطلاب الذين استبشروا بظهور أسمائهم ضمن المستفيدين من المنحة وبدأوا يسألون عن تاريخ صرفها إذا بهم يفاجأون بإلغاء أعمال اللجنة من الأصل، وهو ما صدمهم صدمة شديدة".

وطالب البيان "جميع الطلاب الموريتانيين في الداخل والخارج بالوقوف ضد هذا القرار الجائر حتى يحافظوا على المكتسبات التي نالوها بنضالهم المستميت"، مؤكدا أن "جميع الخيارات متاحة للدفاع عن حقوق الطلاب وعن مكتسباتهم"، مشددا على أنهم لم يسمحوا "بالتراجع عن أي مكتسب حققته الحركة الطلابية عبر نضال طويل ومرير".

ووصف الاتحاد قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم بأنه "دق لآخر مسمار في ما تبقى من مصداقية لدى اللجنة الوطنية للمنح ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، واصفا تبريرات الوزارة بأنها "واهية وغير مقعنة، وتنبئ عن درجة عالية من الاستخفاف بعقول نخبة الوطن المتعلمة".

وشدد اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في المغرب على أن القرار "لم يأخذ في الحسبان وضعية الطلاب المغتربين وما يعانون من ظروف صعبة وقاسية لا تفي المنحة أصلا بالحد الأدنى من متطلباتها" مضيفا أن الوزارة "وبدل أن تسعى إلى تعميم المنحة على الجميع وزيادتها حتى تكون في المستوى المقبول تعمد – وبدون مقدمات – إلى التلاعب بمشاعر آلاف الطلاب الذين اشرأبت أعناقهم إلى تاريخ صرف المنحة".