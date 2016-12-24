مكتب جديد لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب

تاريخ الإضافة: الإثنين, 13 نيسان/أبريل 2015 10:11

الأمين العام الجديد المرابط ولد الددهالأخبار (نواكشوط) ـ انتخب اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب مكتبا جديدا بقيادة الأمين العام لمرابط ولد الددة، بعد تزكية المناديب في المؤتمر الثامن عشر للائحة المترشحة الوحيدة: لائحة الوفاق الطلابي.

وجاءت تشكيلة المكتب الجديد على النحو التالي، إضافة إلى الأمين العام:

الامينة العامة المساعدة : رقية منت أحمد محمود

مسؤول الشؤون الأكاديمية : ابراهيم ولد باب

مسؤول الإعلام والثقافة : أحمدو ولد حرمه

مسؤول المالية : الشيخ ولد أحمد سالم

مسؤول الشؤون الاجتماعية : عثمان ولد اندكسعد

مسؤول الرياضة : محمد أحيد ولد أحمد

وأكد الأمين العام الجديد لمرابط ولد الددة في كلمته، رفضهم في المكتب الجديد لقرار وزير التعليم العالي القاضي بإلغاء نتائج لجنة المنح، مبديا استعداد مكتبه للتعاون مع السفارة والوكالة ووزارتي التعليم العالي الموريتانية والمغربية.

وجرى تنظيم المؤتمر تحت عنوان: "نقابة رائدة ... لحقوق مصانة" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة محمد الخامس – الرباط، السويسي، وتم خلاله تقديم تقرير المكتب السابق الذي ناقشه المؤتمرون.

وقد تخللت المؤتمر وقفة ترحم على روح المناضل الأمين العام الأسبق لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب المرحوم: أحمد ولد محمد سالم.