أطروحة عن العلاقات الشنقيطية الإفريقية سياسيا وثقافيا

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 22 نيسان/أبريل 2015 00:34

الباحثة الموريتانية مع أعضاء لجنة نقاش الأطروحة الأخبار (انواكشوط) – قدمت الباحثة الموريتانية حصلت الباحثة الموريتانية مريم بنت عبد الله بن باب الدين في جامعة سيد محمد بن عبد الله أطروحة تناولت علاقات المجال الشنقيطي بالغرب الإفريقي سياسيا وثقافيا.

ونالت الأطروحة ثناء اللجنة العلمية التي ناقشتها، حيث ركزت نوهت اللجنة بالبحث الذي اعتبرته عملا جبارا استطاعت الباحثة من خلاله أن تتناول دور قبائل وشخصيات شنقيطية أثرت ثقافيا وفكريا في الغرب الإفريقي ممثلا في دولتي مالي والسنغال أنموذجا.

كما تعرض الباحثة في أطروحتها بالتفصيل لتأثير الشناقطة الثقافي والسياسي في الحضارة الافريقية انطلاقا من توسع بعض الامارات الحسانية، ونشاط المتصوفة والطرقيين الشناقطة في مالي والسنغال.

وتشكلت لجنة نقاش الأطروحة من:

- أ. د. عبد الإله بنمليح عميد كلية الآداب ظهر المهراز رئيسا.

- أ. د. أحمد الأزمي جامعة سيدي محمد بن عبد الله مشرفا وعضوا.

- أ. د. علي واحدي من جامعة سيدي محمد بن عبد الله مشرفا.

- أ. د. أحمد الشكري من معهد الدراسات الإفريقية بالرباط عضوا.

أ. د. بهيجة الشاذلي من جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء عضوا.