موريتاني يناقش تحولات دول الربيع بجامعة أمريكية

تاريخ الإضافة: الخميس, 30 نيسان/أبريل 2015 10:17

الباحث الموريتاني الطالب باب ولد آدوالأخبار (نواكشوط) ناقش الباحث الموريتاني الطالب باب ولد آدو أطروحة ماجستير في الدراسات العالمية و الدولية بجامعة كانساس، في مدينة لورنس الأمريكية، وتعالج الأطروحة التحولات السياسية في دول الربيع العربي.

وقد حصل البحث على مرتبة الشرف، مع توصية من لجنة النقاش بنشره.

ويتناول البحث إشكالية التحول الديمقراطي في العالم العربي من خلال التركيز على تجارب أربع دول عربية - هي تونس و مصر و ليبيا و اليمن - شهدت سقوط أنظمة استبدادية خلال موجة انتفاضات الربيع العربي في العام 2011، وتحاول الورقة تفسير ما أسمته بالحصاد المتواضع لهذه الانتفاضات الشعبية التي بشرت في البدء بربيع عربي ديمقراطي في هذه البلدان، إضافة لتباين المسارات السياسية لكل دولة.

و تزعم الورقة التي تتبنى النظرية المؤسسية كإطار لفهم الانتقال الديمقراطي بشكل عام, أن الموروث المؤسساتي للأنظمة السابقة في مصر و ليبيا و اليمن ساهم في عرقلة التجارب الديمقراطية في هذه البلدان، بينما استطاع التونسيون تحقيق انتقال ديمقراطي – و إن بصعوبة – نتيجة لاختلاف التركة المؤسساتية التي خلفها نظام بن علي عن نظيراتها في البلدان الثلاثة الأخرى.