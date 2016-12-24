اختيار دبلوماسي موريتاني ضمن خبراء المركزي الإسلامي بدبي

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 13 أيار 2015 20:26

الدبلوماسي الموريتاني سيد المختار الحضرميالأخبار (انواكشوط) – اعتمد المركز الإسلامي بدبي والتابع لمنظمة التعاون الإسلامي الدبلوماسي الموريتاني السفير بجامعة الدول العربية سيد المختار الحضرمي إلى قائمة الخبراء والمحكمين في المركز.

وأنشأ المركز المذكور من طرف منظمة التعاون الإسلامي، ويدخل في اختصاصه البت في القضايا التي يرتئي أطراف النزاع فيها اللجوء إلي التحكيم الإسلامي، وتعتبر أحكامه الصادرة عن المركز نافذة وغير قابلة لتطعن ومعتمدة من مجالس القضاء في كل من الدول الأعضاء في المنظمة الـ57.

وتدخل في مجالات اختصاص المجلس كل من، حقل المعاملات البنكية، التجارية منها والإسلامية، مجالات الاستثمار والبني التحتية والمعاملات التجارية بصفة عام.

وتعد هذه التسمية بالأهمية بمكان، اذ يعتبر محكمين وخبراء المركز بمثابة خبراء ومحكمين دوليين اذا تم تكليفهم بلف من الملفات النزاع والتحكيم.